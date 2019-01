Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Astron bouwt telescoop die uitbarstingen op de zon kan zien Astron gaat de zon monitoren (foto: ANP / Cynthia Boll)

Astron gaat een zonneradiotelescoop bouwen die uitbarstingen op de zon meteen kan zien. Het instituut voor radioastronomie in Dwingeloo doet dit samen met Science & Technology en het KNMI.

"Het is geweldig dat technieken uit de radiosterrenkunde een direct maatschappelijke toepassing krijgen", zegt radiosterrenkundige Michiel Brentjens.



Volgens Astron komen uitbarstingen op de zon regelmatig voor, maar veroorzaken ze meestal geen problemen. Toch kan het voorkomen dat een uitbarsting zo hevig is, dat bijvoorbeeld radars en gps-ontvangers verstoord kunnen raken. "Zo ondervond in 2015 het vliegverkeer in Zweden ernstige vertraging, doordat een radar op de luchthaven van Malmö werd verblind."



Astron: uniek

Het KNMI en het ministerie van Defensie, dat de opdrachtgever is voor dit project, willen dat soort gevallen voorkomen. "Militaire en civiele gebruikers van antennesystemen kunnen we dan waarschuwen voor zulke uitbarstingen."



Naar eigen zeggen was er tot nu toe nog niets dat real-time dit soort informatie over de zon kan krijgen. "Degene die er zijn, zijn niet toegankelijk, hebben een minder goede kwaliteit of produceren met een aanzienlijke vertraging, wat op cruciale momenten problematisch kan uitpakken", aldus Astron.



Astron verwacht dat de ontwerpfase zo'n vijftien maanden gaat duren. Daarna wordt een eerste prototype gebouwd. Uiteindelijk kunnen er wereldwijd zo'n twaalf tot twintig stations komen, 'zodat de radiotelescoop een globale dekking heeft'.