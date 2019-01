Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Agrariërs in spe krijgen ministage om boerenleven te ervaren Henk van de Wijk (rechts) en Erik Kramer (tweede van rechts) met leerlingen van Terra (foto: Robbert Oosting / RTV Drenthe)

Leerlingen van het Terra College steken deze winter hun handen uit de mouwen. Ze mogen vier dagen stagelopen in de praktijk op een boerenbedrijf.

Het Terra College heeft de ministage geïntroduceerd in samenwerking met uitzendbureau Abiant. Erik Kramer van het uitzendbureau denkt dat het erg belangrijk is dat leerlingen ervaring opdoen in de agrarische sector.



Kennisniveau te laag

"We horen van agrarische ondernemers dat het kennisniveau van de leerlingen niet helemaal aansluit op de praktijk. Anderzijds heb je de arbeidskrapte, ondanks dat het een heel mooie sector is om in te werken. Dat proberen we wat te promoten", vertelt Kramer.



De leerlingen werken vooralsnog vier dagen en dat is best kort, erkent Kramer. "Maar het is een begin. Wie weet gaan we het plan op termijn uitbreiden, zodat ze langer werken."



'Lange dagen, maar mooie sector'

Akkerbouwer Henk van der Wijk uit Valthermond is een van de boeren die leerlingen van Terra uitnodigt om bij hem belangrijke praktijkervaring op te doen. Hij merkt ook dat het lastig is om personeel te vinden.



"Een normale werkdag duurt zeker twaalf uur, in het hoogseizoen vaak nog langer. Er zijn sowieso minder boerenzonen en voor de verdiensten hoef je het ook niet altijd te doen. Maar het is zeker een mooie sector en ik werk met passie."