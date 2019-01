Deel dit artikel:













Met de motor van Gasselternijveen naar de Noordkaap Gijs Kostman gaat dit jaar opnieuw met de motor naar de Noordkaap (Foto: Facebook/Gijs Kostman)

In Drenthe glibberen de auto's al van de weg als er een nacht sneeuw valt, maar een groep motorrijders trekt zich daar niets van aan. Met spikes onder de banden rijden ze van Gasselternijveen naar de Noordkaap in Noorwegen.

Het is niet de eerste keer dat Gijs Kostman uit Gasselternijveen met zijn motor naar het noordelijkste puntje van het Europese vasteland rijdt. Al drie keer eerder trotseerde hij sneeuw en ijs tijdens zijn rit.



'Spikes onder de banden en gaan'

"Het blijft gewoon trekken, het is zo mooi. De uitdaging, de kou, het trotseren van de elementen. De Noordkaap is eigenlijk bijzaak, want het gaat om de reis", vertelt Kostman, die eigenaar is van motorcamping de Motorschuur.



Dit jaar gaat hij samen met vijf anderen de reis naar het Noorden maken. Dat vergt nogal wat voorbereiding. Zo moeten er spikes onder de banden om niet uit te glijden en hebben de motorrijders warme kleding nodig tegen de kou. "En we nemen de zijspan mee, zodat we wat stabieler op de weg liggen", zegt Kostman.



Twee weken lang zal het gezelschap onderweg zijn voordat de motorfanaten weer in Drenthe zijn. Hun barre tocht is te volgen via Facebook.