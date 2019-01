Kinderen in Hoogeveen moeten lang wachten op zwemles

Kinderen in Hoogeveen staan relatief lang op de wachtlijst voor zwemles. Bij zowel zwembad De Dolfijn als zwembad De Leeuwerik duurt het minimaal een jaar voordat met zwemmen begonnen kan worden.

"Veel kinderen en weinig water", vat bedrijfsleider Aline Masselink van De Dolfijn de reden voor de lange wachtlijst simpel samen. "We kunnen gewoon niet meer kinderen tegelijkertijd zwemles geven."Bij De Dolfijn lessen momenteel ongeveer vijfhonderd kinderen en op de wachtlijst staan er nog zo'n honderdvijftig tot tweehonderd. Bij dat zwembad duurt het ongeveer een jaar voordat de kinderen aan de slag kunnen. "Ouders kunnen hun kinderen als ze 4,5 jaar oud zijn opgeven. Dan beginnen ze dus als ze 5,5 jaar oud zijn met zwemles", zegt Masselink.Bij zwembad De Leeuwerik is de wachtlijst nog langer, namelijk anderhalf tot twee jaar. Daar krijgen kinderen les in kleinere groepjes en is dus nog minder ruimte.Uit een rondvraag van RTV Drenthe blijkt dat zwembaden elders in Drenthe flink kortere wachtlijsten hebben. Zo hoeven kinderen die bij De Bonte Wever in Assen op les gaan slechts twee maanden te wachten, net als bij zwemschool Rob's Sports. Bij Aquarena in Emmen wacht je zo'n vijf tot zes maanden. Bij Bad Hesseling in Meppel is de wachttijd gemiddeld tussen de drie en zes maanden. Dit is afhankelijk van de dag die iemand opgeeft.Dichter bij Hoogeveen, bij Zwemschool Hulshof in Echten, is helemaal geen wachtlijst. Dat weten ook veel Hoogeveense ouders. "70 procent van de kinderen die hier op zwemles zitten komt uit Hoogeveen. Maar wij zijn flexibel en plakken er gemakkelijk nog een half uurtje aan vast als we tekort komen."Uitwijken is ook volgens Masselink van De Dolfijn een optie voor Hoogeveense ouders. "Maar als je daar het geld niet voor hebt, dan ben je wat meer gebonden aan de zwembaden hier."Volgens Masselink zou het ruimtegebrek in Hoogeveen deels opgelost kunnen worden als het nieuwe geplande zwembad er komt. "Daar is meer ruimte en we hopen dat dat de wachtlijst korter zal maken."Of dat zwembad, samen met de ijsbaan, er überhaupt komt is nog onzeker . De gemeente zou vijf miljoen euro subsidie krijgen van de provincie, maar gaat de deadline voor het inleveren van de plannen niet redden. De subsidie, en daarmee het zwembad, komt daardoor mogelijk op losse schroeven te staan.