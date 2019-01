Deel dit artikel:













Vandaag is een perfecte dag voor de winterkampeerder Bibberen in de caravan (foto: Robbert Oosting / RTV Drenthe) Winterkamperen wordt steeds populairder, volgens de boswachter (foto: Robbert Oosting / RTV Drenthe) Je kan 's winters kamperen in Borger (foto: Robbert Oosting / RTV Drenthe) Een mooi laagje sneeuw in Borger (foto: Robbert Oosting / RTV Drenthe)

Kamperen in de winter, de één moet er niet aan denken, de ander vindt het heerlijk. Met de sneeuw van vandaag is het voor de echte liefhebber extra genieten. "Dit is toch hét plaatje dat je hebt bij winterkamperen", zegt boswachter Martijn Harms.

Bij Natuurcamping Borger, dat onder beheer van Staatsbosbeheer valt, staat op dit moment één caravan. "Eigenlijk is het jammer dat de sneeuw op een doordeweekse dag is gevallen", zegt de boswachter. "Want in het weekend komen er meer mensen."



Meer kampeerders

Volgens Harms wordt winterkamperen steeds populairder. "Afgelopen weekend had ik acht plekken bezet, maar soms zijn dat er ook wel twintig", vertelt hij. "In totaal hebben we 56 plekken. Met Oud en Nieuw zaten we helemaal vol."



Maar wat bezielt iemand om met deze temperaturen te gaan kamperen? Harms weet het wel: "Kijk om je heen! Zoals het er nu uitziet, is toch supergaaf?"