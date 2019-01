Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Stekker uit plan om haaienbassin oude dierentuin Emmen om te toveren tot duikschool Het bassin in Emmen (foto: RTV Drenthe) Ruud de Wild zond in juni uit vanuit het bassin (foto: RTV Drenthe)

"Het is een dramaverhaal geworden", zegt woordvoerder Johan Boers van Duikvereniging Emmen & Omstreken.

Geschreven door Janet Oortwijn

De vereniging was van plan om het oude haaienbassin in de dierentuin in te richten als duikschool. Nu blijkt dat de komst van de duikschool niet haalbaar is. De vereniging heeft daarom de stekker uit het plan getrokken.



'Vissen in het bad'

"We zijn ook wat ambitieus en naïef begonnen", erkent Boers. Tijdens de lancering van de plannen in 2016, wilde de duikvereniging al open met de school in mei 2017. "Wij dachten: we hebben een bak en daar gaan we in duiken. Maar het bleek dat we aan zwembadeisen moesten voldoen, dus met chloor en zo."



Daarnaast wilde de duikschool ook graag echte vissen in het bad, dus dat betekende dat er geen chloor in kon. "En dat is nergens anders in Nederland. Maar dat betekent dat we een apart filtersysteem nodig hadden. Dat kost 60.000 euro extra", zegt hij. De duikschool startte een crowdfundingsactie om daar extra kosten mee op te kunnen vangen. "Maar dat leverde helaas maar 255 euro op."



Misverstanden

De Emmer duikvereniging spreekt van misverstanden over en weer tussen hen en de gemeente. "Uiteindelijk bleek dat de gemeente niet meer bij ging dragen en we een lening konden krijgen van de gemeente van maximaal 60.000 euro", aldus Boers.



Het totaalbedrag van wat de duikschool moet kosten, komt uit op ongeveer 100.000 euro. "We dachten het dus wel te kunnen redden met onze sponsoren, maar een voorwaarde van die lening was dat het voor 1 mei allemaal af moest zijn. Nou, dat redden we nooit. Dus we hebben besloten om te stoppen. We zijn het vertrouwen om het tot een goed einde te brengen met de gemeente Emmen kwijt."



Het bassin in het Rensenpark is van de gemeente Emmen, een huurcontract met de duikvereniging zou pas ingaan als de duikschool af is. De gemeente Emmen komt later met een reactie.