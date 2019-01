Bouw nieuw ziekenhuis Meppel start eind 2019; geld komt deels van EU

Het is niet bekend welk deel van de 150 miljoen euro die Isala leent van de Europese Investeringsbank (EIB) naar de bouw van het nieuwe ziekenhuis in Meppel gaat. De ziekenhuisorganisatie zit namelijk midden in de aanbesteding voor de nieuwbouw.

Meppel gaat zich in het nieuwe ziekenhuis specialiseren in trauma-geriatrie, omdat in die regio steeds meer ouderen wonen. Ook moet Meppel e-health ontwikkelen met onder meer medische hulp en monitoring op afstand.Isala heeft een overeenkomst gesloten voor een lening van 150 miljoen euro met de EIB. Bestuursvoorzitter Rob Dillmann: "Dankzij dit bedrag kunnen we de komende jaren de zorg in de eigen regio waarborgen en verder doorontwikkelen." Isala is één van de eerste topklinische ziekenhuizen in Nederland die in aanmerking komt voor een lening van de EIB.“Maar hoeveel van de lening precies naar Meppel gaat kan ik nu niet zeggen”, laat Astrid Nauta van Isala weten. “De aanbesteding voor de nieuwbouw loopt momenteel nog. Eind dit jaar moet de eerste paal de grond in.” Het nieuwe Diaconessenziekenhuis moet in 2021 opengaan . Het wordt een streekziekenhuis met alle bestaande specialisaties, 24-uurs Spoedeisende Hulp en uitbreiding in de ouderengeneeskunde. In Meppel vindt laagcomplexe, planbare en chronische zorg plaats. De complexe zorg komt in Zwolle. Liesbreuk-, en oogoperaties verhuizen juist naar Meppel.Isala gaat de 150 miljoen euro van de EU ook gebruiken om bestaande gebouwen op te knappen, het elektronisch patiënten dossier verder te ontwikkelen en eersteklas medische apparatuur aan te schaffen.Voordeel van een lening bij de EIB is dat de voorwaarden bijzonder gunstig zijn. Zoals een langere looptijd, veel flexibiliteit en een relatief lage rente. De Europese Investeringsbank is de bank van de Europese Unie voor langlopende leningen. De aandelen zijn in handen van de lidstaten. Vorig jaar verstrekte de EIB zo'n 2,18 miljard euro voor projecten in Nederland.