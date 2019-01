Kleine en grote Rietplas Emmen ‘vergeten pareltjes’

De kleine en grote Rietplas in de gemeente Emmen hebben de potentie om uit te groeien tot bovenregionale recreatievoorzieningen. Maar dan moet het onderhoud wel beter en ook moeten er voorzieningen, zoals toiletten, komen.

Die boodschap brachten de voorzitters van de wijkverenigingen Park Sandur en Rietlanden vanmiddag over aan wethouder René van der Weide van de gemeente Emmen. De wijkverenigingen boden een visie voor het gebied aan. In een boekwerkje zetten ze uiteen wat de bewoners aan wensen hebben voor het gebied.Volgens voorzitter Henry Ahlers van de wijkvereniging Rietlanden was er een aantal redenen om het document op te stellen. “We kregen steeds meer klachten dat verschillende vormen van recreatie elkaar in de weg zitten. Ook kan en moet het beheer van het water en de omgeving beter. En niet in de laatste plaats liggen hier onbenutte kansen. De beide Rietplassen zijn eigenlijk vergeten pareltjes.”Dat vindt ook voorzitter Fred Ottens van de wijkvereniging Park Sandur. “Het gebied is een bovenwijkse voorziening. Emmen zet nu vooral in op het centrum en Wildlands, maar het gebied rond de Rietplassen heeft veel potentie. Maar er is hier sinds de aanleg weinig gebeurd. We willen het liefst voor het aanstaande zwemseizoen nog toiletten.”Wethouder René van der Weide deed daar geen toezeggingen over, maar liet wel weten blij te zijn met de visie. “Het is een mooi voorbeeld van initiatieven die vanuit de samenleving komen. Ik beloof dat dit stuk niet onder in een bureaula belandt, maar dat het voor de gemeente een belangrijke rol zal spelen bij het al of niet toestaan van toekomstige ontwikkelingen.”De wethouder maakte ook bekend dat drie stranden voortaan officiële namen dragen, zodat ze makkelijker vindbaar worden. Zo heeft Emmen nu een Parelstrand, een Rietstrand en een Watersportstrand.