FC Emmen haalt ook Nick Kuipers naar de Oude Meerdijk

VOETBAL - FC Emmen heeft na Andrej Lukic vanmiddag nog een nieuwe verdediger gepresenteerd. Nick Kuipers wordt tot de zomer gehuurd van ADO Den Haag.

De 26-jarige rechtsbenige centrale verdediger speelde dit seizoen acht officiële wedstrijden voor de Hagenezen. Hij scoorde daarin één keer, op bezoek bij PEC Zwolle.Directeur Ben Haverkort is tevreden over de tweede versterking van de dag: “We zijn vastberaden om ons dit seizoen te handhaven. Een extra verdedigende versterking is daarom nooit weg. Nick laat vanaf vorig seizoen zien dat hij het eredivisieniveau aankan.”Kuipers wordt bij FC Emmen herenigd met Sven Braken, met wie hij van 2011 tot en met 2015 samenspeelde bij MVV: “Ik kreeg hier meteen een goed gevoel, niet alleen via Sven. Dit seizoen heeft FC Emmen laten zien dat het een lastig te kloppen ploeg is, die op een realistische manier wil voetballen. Daar kan ik van achteruit bij helpen.”Vanochtend werd de Kroaat Andrej Lukic als gepresenteerd. Ook de Kroaat is een centrale verdediger en ook hij wordt tot het einde van het seizoen gehuurd.