Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Politie onderzoekt 'grensoverschrijdende' foto in WhatsApp-groep Drenthe College Emmen Om wat voor een foto het gaat kan de politie niet zeggen (foto: Pixabay.com)

De politie onderzoekt een 'grensoverschrijdende foto' die in een WhatsApp-groep van studenten van het Drenthe College in Emmen, die de opleiding tot klassenassistent volgen, opdook.

Mare Riemersma, bestuurder bij het Drenthe College bevestigt dat 'er inderdaad sprake is geweest van een incident'. Eén van de betrokkenen geeft in een bericht op Facebook aan de foto gezien te hebben, en spreekt over een afbeelding met kinderporno. Dit kan de politie niet bevestigen.



Schorsing

"Toen het gemeld is bij de docenten, hebben wij gelijk de politie ingeschakeld", vertelt Riemersma. "We zijn er erg van geschrokken wat er is gebeurd is en proberen nu de rust en veiligheid op school weer terug te krijgen." De student die het gedeeld heeft, is vier dagen geschorst. Ook doet de politie onderzoek. "Verder kunnen we geen uitspraken doen over personen."



De bestuurder kan niet vertellen hoeveel studenten van het Drenthe College of de klas, de foto gezien hebben. "Ik wil wel benadrukken dat we het belangrijk vinden dat studenten zich melden als zoiets zich voordoet, zodat we het bespreekbaar kunnen maken en erop kunnen acteren om de veiligheid te waarborgen."



De politie kan verder niets over de foto zeggen, omdat het onderzoek nog loopt. Wel laat de woordvoerder weten dat er apparatuur in beslag is genomen.