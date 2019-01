Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Snei is neis Egbert Hovenkamp II leest ook weleens een boek (foto: RTV Drenthe/Wiedse Veenstra) Egbert Hovenkamp II leest zijn gedicht Snei is neis (foto: RTV Drenthe/Wiedse Veenstra) Egbert Hovenkamp II leest ook weleens een boek (foto: RTV Drenthe/Wiedse Veenstra)

Het is Gedichtendag vandaag, de eerste dag van de Poëzieweek, die begint op de laatste donderdag van januari. Daarom heeft dichter Egbert Hovenkamp II het nieuws van vandaag gevat in rijmvorm onder de naam Snei is neis.

SNEI IS NEIS



Snei is neis

krek as de dreuge zummer

de sukerbieten verbörgen holdt neis is

krek as Jan, Jans en de kinder

een hoes in Örvelt gaot bewonen neis is

krek as de meul in Coevern

van gien wieken wet

al vret roest zuch een weg neis is



Snei is neis



al is die der maor even

een klein kwiebelekwinkie

en dan is die weer vort

krek as alles komp en veurbij geeit;

zun en roest...

in het hoes steeit te kiek

wat der teeikend is

wat dat beteeikend hef

dat is neis

net as snei neis is