Restauratie molen De Arend kost bijna 50.000 euro

Het onderhouden van de wieken van molen De Arend in Coevorden gaat 48.000 euro kosten. Tijdens een periodieke controle bleek dat de roeden verroest waren en die moeten nu worden vervangen.

Omdat er kans bestond dat de wieken af zouden breken, besloot de gemeente de molen stil te zetten.De gemeente draait op voor de kosten van het onderhoud, ondanks dat er 1 december een overeenkomst werd gesloten met het Drents Landschap voor het overnemen van meerdere molens in de gemeente.Wieken van andere molens in de gemeente zijn gemaakt van hetzelfde materiaal. De gemeente ziet geen aanleiding om deze molens extra te controleren. Dit is omdat het probleem werd ontdekt tijdens een periodieke controle.