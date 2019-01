Deel dit artikel:













Aanwinst Lukic en Kjell Scherpen in Rood Wit TV Bekijk nu de uitzending van FC Emmen Rood Wit TV

VOETBAL - Vanzelfsprekend maken we in FC Emmen Rood Wit TV nader kennis met de nieuwe aanwinst van de Drentse club: Andrej Lukic en verder krijgt Kjell Scherpen voor de zesde keer dit seizoen een blik bruine bonen als 'man of the match' en kijkt Dick Lukkien natuurlijk vooruit op AZ - FC Emmen.





Glenn Bijl stelt in Rood Wit TV de prijsvraag waarmee u twee vrijkaarten kunt winnen voor een thuisduel van FC Emmen.



Nick Kuipers, de andere defensieve versterking die wordt gehuurd van ADO Den Haag, werd pas laat gepresenteerd door de Drentse club. Met hem kunt u morgen een interview verwachten op deze site.