Kjell Scherpen: Voetbal is nu afleiding en gelukkig gaat dat goed

VOETBAL - Kjell Scherpen werd afgelopen zaterdag in het duel tegen VVV door onze websitebezoekers voor de zesde keer gekozen tot 'man of the match'. De jonge goaly, die door een zeer zware periode gaat, oogst alom respect.

"Voetbal is nu echt afleiding voor mij en gelukkig gaat dat goed", aldus Scherpen na de donderdagtraining. "Ik voel me fijn als ik op het veld sta."Het is inmiddels bijna drie weken geleden dat zijn broer na een hartstilstand in coma raakte. "Het is hopen. Verder weten wij ook niets over de toekomst. We duimen, dat is alles wat we nu kunnen doen."