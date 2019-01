Dick Lukkien: Ik wil Telgenkamp sowieso niet kwijt

VOETBAL - In de wekelijkse rubriek 'koffieDick-kijken' blikt FC Emmen-trainer Dick Lukkien vooruit naar het duel van aanstaande zaterdag tegen AZ, maar staat hij uiteraard ook stil bij de laatste dag van de winterse transferwindow. FC Emmen heeft zich versterkt met twee verdedigers: Andrej Lukic en Nick Kuipers.

Natuurlijk hoopten we in eerste instantie op een speler die leiding kan geven in het Nederlands, maar de markt is enorm moeizaam zo is gebleken en dus moet het leiding geven maar in het Engels. Dick Lukkien, trainer FC Emmen over aanwinst Lukic

De nieuwste aflevering van FC Emmen Rood Wit TV

​

AZ is in topvorm. Ze zijn geweldig uit de winterstop gekomen, maar ook daar gaan we voor een resultaat. Dick Lukkien, trainer FC Emmen over het duel van zaterdag bij AZ

Kjell Scherpen: Voetbal is nu afleiding en gelukkig gaat dat goed

FC Emmen haalt Kroatische verdediger van Braga

FC Emmen haalt ook Nick Kuipers naar de Oude Meerdijk

Aan de andere kant is alleen Kjelt Engbers vertrokken (naar vv Hoogeveen) en mislukte een overstap naar Turkije en MVV voor Jason Bourdouxhe. "Ik verwacht dan ook dat er geen club meer komt de komende uren", aldus Dick Lukkien, die verder geen spannende uren verwacht."Ja, natuurljik heb ik genoeg verhalen gelezen over Dennis Telgenkamp. Hij zou in beeld zijn bij PEC Zwolle, als Diederik Boer zou vertrekken, maar ook bij NEC. Maar ik wil Dennis sowieso niet kwijt. De clubs hebben zich ook niet gemeld, dus ik ben blij dat hij hier in ieder geval tot de zomer is."Lukkien is ook blij met zijn Kroatische aanwinst Andrej Lukic, die overkomt van het Portugese Sporting Braga dat hem voor de winterstop verhuurde aan het Griekse Apollon Smyrnis. "Natuurlijk hoopten we in eerste instantie op een speler die leiding kan geven in het Nederladns, maar de markt is enorm moeizaam zo is gebleken. Daarom zijn we toch al in een redeljik vroeg stadium doorgeschakeld naar Andrej en moet het leiding geven maar in het Engels." Volgens Lukkien is Lukic een moderne verdediger. "Hij is fysieke sterk, brengt kopkracht en schuwt de duels niet. Bovendien kan hij aan de bal ook wel wat."Over de afgelopen weken is de oefenmeester uiteraard zeer te spreken. "De vier punten uit de afgelopen twee duels zijn natuurlijk geweldig en tegen VVV vond ik dat we bij vlagen ook goed speelden en uiteindelijk terecht wonnen.De punten tegen PSV en VVV geven FC Emmen natuurlijk vertrouwen, maar Lukkien is realistisch over de kansen tegen AZ. "Zij zijn in topvorm. Ik vind AZ op dit moment heel stabiel. Ze zijn heel goed uit de winterstop gekomen en hebben vooral aanvallend enorm veel kwaliteit en ook nog een specifieke kwaliteit."De basiself van vorige week in Venlo lijkt ook zaterdag weer te mogen starten. Stef Gronsveld is weer inzetbaar, maar zal vanaf de bank beginnen. Afwezig is naar alle waarschijnlijkheid Tim Siekman, die geblesseerd is. Ook de aanwinsten Lukic en Kuipers behoren zaterdag tot de wedstrijdselectie als alle formaliteiten zijn afgehandeld.