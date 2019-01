Deel dit artikel:













Wethouder Gea Smith van Assen stopt ermee Wethouders Roald Leemrijse, Harmke Vlieg, Gea Smith en Janna Booij, toen het college vorig jaar mei begon (foto: archief RTV Drenthe)

Wethouder Gea Smith van de gemeente Assen stopt ermee. Ze stelt dat het wethouderschap haar niet gebracht heeft wat ze ervan verwacht had.

Geschreven door Margriet Benak

Ze legt per 1 februari haar functie neer. Gea Smith zat voor GroenLinks in het college. Ze werkte voorheen bij Vaart Welzijn in Assen. Ook was ze jarenlang Statenlid voor GroenLinks.



Karin Dekker opvolger

GroenLinks heeft ook meteen een opvolger voor Smith gevonden. Het gaat om Karin Dekker, die tot 1 januari werkzaam was als wethouder in de gemeente Leek. Die gemeente is met de herindeling in Groningen opgeheven. Van 2002 tot 2012 was Karin Dekker wethouder in de stad Groningen. In de tussentijd was ze directeur bij een kinderopvangorganisatie in Leeuwarden.



Moeite met voorstellen

Gea Smith, die vorig jaar na de raadsverkiezingen wethouder werd in de provinciehoofdstad, had in haar korte periode als bestuurder regelmatig moeite om voorstellen goed door de raad te loodsen. Het overkwam haar een paar keer dat ze raadsvoorstellen weer terug moest nemen, omdat er te veel onduidelijkheden waren. Ze slaagde er dan niet in het voorstel voldoende te onderbouwen. Zo wilde ze de kinderboerderij in het Asserbos voor twee ton ombouwen tot duurzame stadsboerderij, maar de raad vond de noodzaak van dit plan volstrekt onvoldoende onderbouwd.



Ook deze maand sneuvelde een voorstel voor een pilotproject, waarbij ze voor vier ton twee sporthallen en een buurtcentrum energieneutraal wilde maken. Dat trok Smith ijlings weer in, na veel kritiek over 'losse eindjes'. Daarbij was merkbaar, dat ze de wethouder er moeite mee had, om opheldering te geven op alle vragen.



'Meer volksvertegenwoordiger'

In een verklaring zegt Smith: "Ik heb de afgelopen maanden gemerkt en vastgesteld dat ik mij meer een volksvertegenwoordiger voel dan een bestuurder. Qua inhoud van de functie had ik mij een andere voorstelling gemaakt van het wethouderschap."