Vliegtuigbom ontmanteld in Lingen De bom in Lingen is een 500 ponder, net als op deze foto (foto: ANP) De bom werd gevonden in het Duitse Lingen, net over de grens bij Coevorden (foto: Google Maps)

Een 500 ponder vliegtuigbom die werd gevonden in Lingen is aan het begin van de avond onschadelijk gemaakt. Het Duitse Lingen ligt net over de grens bij Coevorden.





De bom is een blindganger en komt uit de Tweede Wereldoorlog. De munitiedienst heeft de bom uitvoerig onderzocht, meldt de website



Eind 1943 werd door de geallieerden het plan ontwikkeld om een grootschalig luchtoffensief uit te voeren tegen de Duitse luchtvaartindustrie. Hierbij werden ook de rangeerterreinen van Lingen en Coevorden gebombardeerd. De bom werd ontdekt tijdens werkzaamheden op het haventerrein van Lingen. Een kilometer rondom het gebied werd geëvacueerd en bewoners moesten hun huizen verlaten. De politie Emsland laat via Twitter weten dat de gevangenis van Lingen en het ziekenhuis, die aan de rand van het evacuatiegebied liggen, niet ontruimd hoeven te worden.De bom is een blindganger en komt uit de Tweede Wereldoorlog. De munitiedienst heeft de bom uitvoerig onderzocht, meldt de website lingen.de Eind 1943 werd door de geallieerden het plan ontwikkeld om een grootschalig luchtoffensief uit te voeren tegen de Duitse luchtvaartindustrie. Hierbij werden ook de rangeerterreinen van Lingen en Coevorden gebombardeerd.