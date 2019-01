Asser boksvereniging schiet Rudi Lubbers te hulp: 'Dit raakt me erg'

De 73-jarige bokslegende Rudi Lubbers leeft in beroerde omstandigheden in Bulgarije. De Boksvereniging in Assen wil hem helpen en zamelt daarom geld in.

In een aflevering van Andere Tijden Sport is te zien dat Lubbers in een desolaat gebied in Bulgarije woont, waar hij samen met zijn vrouw in een Volkswagen busje overnacht. Vanwege de naderende winter en een niet goed sluitende deur, dreigt er een zware periode voor het stel aan te komen.Het bericht deed menig boksliefhebber schrikken, en dus werd er overgegaan tot actie. Boksverenigingen zamelen geld in om Lubbers een financiële steun in de rug te geven. "Ook wij dragen een steentje bij", zegt Jack Bos, oprichter van de Asser boksschool, "want dit pikken we niet." Inmiddels zijn er zo'n honderd aanmeldingen van boksclubs uit heel het land die meehelpen.Bos kent Lubbers uit de vroegere jaren. Toen kwam Bos hem regelmatig tegen bij de vereniging in Assen. "We zijn van dezelfde leeftijd. Ik zat regelmatig met hem in de kleedkamer en we sparden zo nu en dan. Een heel joviale man. Het raakte me dan ook erg toen ik dit hoorde."De jeugd zal hem waarschijnlijk niet kennen, zegt Bos. "Maar de ouderen zeker. Hij is de enige Nederlander die tegen Mohammed Ali gebokst heeft."Lubbers is in Bulgarije terechtgekomen nadat hij een gevangenisstraf in Portugal uitzat wegens drugssmokkel. Dit ontkent de oud-bokser tot op de dag van vandaag. "In Nederland wordt hij volgens hemzelf als drugsdealer gezien en wordt hier met de nek aangekeken. Daarom is hij vertrokken naar Bulgarije."