Celstraf voor diefstallen van dure autovelgen in Assen en Hoogeveen

Een 22-jarige man uit Assen had het voorzien op dure autovelgen. Hij stal er negen bij autohandelaren in Assen, Groningen en Hoogeveen. De rechter legde de man een celstraf van 240 dagen op. Hiervan zijn 224 dagen voorwaardelijk.

De man hoeft de cel niet meer in. Hij heeft de straf in voorarrest uitgezeten. Hij moet wel voelen wat hij heeft gedaan en kreeg ook een werkstraf van 80 uur opgelegd. Die straf eiste de officier van justitie twee weken geleden ook.De man sloeg in juli van vorig jaar toe. Hij kreeg hulp van twee minderjarigen, waaronder een 17-jarige Groninger. De Assenaar en de Stadjer werden bij een garage aan de Duitslandlaan in Assen op heterdaad betrapt door postende agenten. Bij de aanhouding losten de agenten een waarschuwingsschot.De minderjarige had zes diefstallen op zijn kerfstok en kreeg hiervoor 97 dagen jeugddetentie opgelegd, gelijk aan het voorarrest. Hij moet daarnaast als straf 40 uur werken. Een derde verdachte, ook een minderjarige, moet later voor de rechtbank verschijnen. De Assenaar en zijn 17-jarige Groningse vriend probeerde deze verdachte als getuige te beïnvloeden. Hier tilde de rechter zwaar aan.De gedupeerde bedrijven liepen voor ruim 50.000 euro aan schade op. Een deel van de ingediende schadevergoedingen werd niet toegewezen, omdat daar wat aan schortte. De velgendieven moeten er samen voor zorgen dat ruim 10.000 euro schade wel wordt betaald.