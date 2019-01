Gemeenteraad Meppel wil meer grip op bezuinigingen in de zorg

De gemeenteraad van Meppel gaat een klankbordgroep Sociaal Domein instellen. Dit om meer financieel grip te krijgen op het hervormingsplan voor de zorg. Ook wel het Interventieplan Sociaal Domein genoemd.

De gemeenteraad maakt zich zorgen over hoe er keuzes over bezuinigingen in de zorg genomen moeten worden, als onvoldoende duidelijk is wat de financiële gevolgen zijn. Onlangs stelde de gemeenteraad dat het halen van de bezuiniging in 2019 bijna onmogelijk is en voor 2020 extreem lastig Op initiatief van D66 lag er een motie in de raad om verantwoordelijk wethouder Henk ten Hulscher de opdracht te geven om het interventieplan financieel concreter te maken. Anders kan de raad geen keuzes maken. PvdA, VVD en de ChristenUnie steunden aanvankelijk de motie, maar de VVD trok die steun in na toezeggingen van Ten Hulscher.D66-fractievoorzitter Jannet Bos stelde vervolgens voor om een klankbordgroep in te stellen waarin de wethouder en een delegatie van de raad zeer regelmatig bijeenkomen om de laatste ontwikkelingen in de zorg en het interventieplan door te spreken.Met steun van de VVD, PvdA, SterkMeppel en de ChristenUnie is de klankbordgroep een feit. Hoe vaak ze bijeen gaat komen moet nog worden uitgezocht. SP, GroenLinks en het CDA stemden tegen, zij vinden dat de wethouder in de raad verantwoording af moet leggen zodat de raad haar controlerende taak kan uitvoeren. In een klankbordgroep kan dat niet, zo vinden ze.