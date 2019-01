Gea Smith: Ik werd er niet gelukkig van en kies voor mezelf

Ze vindt niet dat ze gefaald heeft, ook al duurde haar wethouderschap in Assen niet langer dan acht maanden. "Ik ben met passie begonnen, vond ook heel veel dingen leuk. Maar het debat in de raad ligt me niet. Ik heb het wel geprobeerd, maar ik werd er niet gelukkig van. Ik kies voor mezelf."

Gea Smith (63) van GroenLinks stopt daarom als wethouder van Assen. Morgen is al haar laatste werkdag. "Ik ga nog even handen schudden op het stadhuis en dat is het dan. Nee geen receptie, ben je gek. Ik zit er nog maar acht maanden", zegt ze.Het is donderdagavond acht uur, wanneer de gemeenteraad een brief krijgt met de aankondiging dat Smith stopt als wethouder. Ze is daarbij niet over één nacht ijs gegaan. Ze worstelt er al een tijdje mee, dat ze zich afvraagt of ze dit nog wel langer wil. "Ja, de laatste twee raadsvergaderingen", zegt ze. "Toen liep ik er al over te denken." En dan is ze eruit, dit wil ze niet langer.Het vak van bestuurder ligt haar duidelijk niet. Ze wil ermee stoppen en meldt het in de fractie, die vervolgens snel op zoek gaat naar een geschikte opvolger. Het oog valt op Karin Dekker, die met twaalf jaar ervaring als wethouder van de stad Groningen, en de laatste tweeënhalf jaar als wethouder in Leek al aardig wat bestuurlijke vlieguren heeft. Sinds 1 januari heeft de Groningse de handen vrij, want door de gemeentelijke herindeling is Leek opgeheven. Dekker wil wel, in Assen klikt het, en dus is het moment daar dat Smith's vertrek aangekondigd kan worden.In haar werkkamer zit ze er vanavond wat verslagen bij. "Ja, er is wel een last van me afgevallen, maar ik word wel emotioneel elke keer als ik erover moet vertellen, of mensen moet inlichten. Het doet me wel wat, het is niet niks."Smith was jarenlang Provinciaal Statenlid voor GroenLinks, en volgde in die rol de zaken kritisch, en vroeg door als ze dacht dat zaken niet klopten. Dat ze nu aan de andere kant van de tafel zat, aan de bestuurderskant, viel haar zwaar. De vragen werden nu op haar afgevuurd als wethouder, waarop Smith steeds meer ging vertellen, wat vaak weer tot nieuwe vragen leidde, waardoor zaken soms zo ingewikkeld werden dat ze vastliep en raadsvoorstellen moest terugnemen. "Ik kende mijn dossiers wel, maar dat raadsdebat, dat ging bij mij niet."Ze heeft nog geprobeerd om zich beter te wapenen, om wat sterker in het raadsdebat te staan. "Dan ging ik oefenen. Maar zodra ik in de raad zat, en de eerste vragen kwamen, vergat ik alles wat ik me had voorgenomen. Het is gewoon niet mijn ding en dat wordt het ook niet. En dan kan ik beter een andere keuze maken", zegt ze.Ze vond dat haar werk leuk moest blijven, maar dat was het niet meer. "Natuurlijk zijn er heel veel dingen die ik leuk vond aan dit vak. De mensen op straat, de activiteiten waar ik bij was, culturele evenementen, de omgang met de ambtenaren, met het college. Alleen die ene rol, het debat in de raad, dat lag me niet. Op een gegeven moment dacht ik, hier word ik niet gelukkig van, ik kies voor mezelf."Wat hierna volgt? "Eerst rust, dan coaching misschien, en op zoek naar wat nieuws. Maar ik moet me eerst nog beraden wat ik wil." Aan de andere kant van de tafel, omdat ze zich toch meer volksvertegenwoordiger voelt dan bestuurder, dat zeker niet. "Ik heb jaren gefunctioneerd als Statenlid in de provincie, dit was het wel voor mij wat de politiek betreft. Ik heb het geprobeerd, maar jammer genoeg is het niet gelukt op de manier zoals ik het wilde doen."