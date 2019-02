Karin Dekker: Vanderveen, daar ken ik Assen van

De Groningse Karin Dekker, de nieuwe wethouder van Assen, weet inhoudelijk nog niet erg veel van Assen. "Maar wat het eerst bij me opkomt als ik Assen hoor, dat is Vanderveen. Daar ging ik vroeger met mijn moeder altijd naartoe om te winkelen."

Assen zit dus in haar eerste herinnering gebeiteld als winkelstad, een betere binnenkomer is er niet. Karin Dekker (58) wordt er namens GroenLinks de opvolger van wethouder Gea Smith die er na vandaag mee stopt. Smith wil na acht maanden niet langer bestuurder zijn, 'want het is niet mijn ding'.Voordat Smith's vertrek bekend wordt, is Karin Dekker uit de stad Groningen al gepolst of die wellicht zin heeft in Assen. En dat heeft ze, na eerst wat gesprekken. "Toen ze me belden dacht ik wel eerst, 'moeten we dit gaan willen?' Maar ik heb zulke leuke gesprekken gehad dat ik dacht, laat ik het maar gaan doen."Dekker heeft sinds begin dit jaar de handen vrij, want de laatste tweeënhalf jaar was ze wethouder van Leek. Maar die gemeente bestaat niet meer door de Groningse herindeling. Daarvoor was ze directeur-bestuurder van een kinderopvangorganisatie. En van 2002 tot 2012 was ze al wethouder in haar eigen stad Groningen, dus bestuurlijk is Dekker gepokt en gemazeld.En vanuit die rol kent ze Assen ook zeker. Van meer dan alleen warenhuis Vanderveen uit haar jongere jaren. "Ik ken Assen van de Regiovisie Groningen-Assen, waarin we als regiogemeenten samenwerken. Het is een van de weinige nog groeiende steden. En het OV-bureau zit er. Maar vraag me inhoudelijk nog niet al te veel over Assen. Over twee weken word ik pas geïnstalleerd, dus ik heb nog even de tijd."Karin Dekker had zondag haar eerste gesprek over Assen. Eerst met de fractievoorzitter van GroenLinks Hans Marskamp en later met de fractie. Ze maakte gisteren ook al kennis met het college. "Het was leuk en open, en er was een goede klik. Dus die stap, die waag ik."Dekker staat bekend als een dynamisch type. En dat lijkt ook binnen het college goed te vallen. "Een beetje dynamiek, dat konden ze goed gebruiken, ook om onderling lekker te sparren."Ze krijgt de omschakeling naar duurzame energie op haar bordje en de taak om Assen nog steviger te profileren als cultuurstad. Daar is dynamiek voor nodig en dat past bij Dekker.