Drenthe Toen #22: Anekdotes van Egbert Streuer

Egbert Streuer is te gast. In vorige afleveringen van Drenthe Toen spraken we over Streuer, nu praten we met de coureur zelf. Hij vertelt anekdotes en praat over zijn carrière en de teloorgang van het zijspanracen.Henk Luning ging voor deze Drenthe Toen op zoek naar de raaf in Drenthe. De berichten over het dier waren schaars, volgens de amateur-historicus. Wil je de raaf in de Drentse geschiedenis vinden, dan moet je kijken naar namen van gebieden en straten.In 'Old Neis' leest Aaldert in oude kranten over het vrouwenrechten. Het is dit jaar namelijk precies honderd jaar geleden dat Nederland het algemeen kiesrecht heeft. Ook leest Aaldert in een krant uit 1917 bijvoorbeeld over de eerste vrouwelijke hoogleraar van ons land.- Hoogleraar middeleeuwse geschiedenis Peter Hoppenbrouwers geeft ook deze zondag weer een 'college' over rechtspraak. Hoppenbrouwers haalt een bijzondere zaak over huisvredebreuk aan.- Een kort agendabericht over het Drents Archief. Elke tweede vrijdag van de maand kunnen bezoekers namelijk een rondleiding krijgen langs de geschiedenis van het gebouw zelf.Wiebe Kruijer schreef honderden jeugdherinneringen op. Zoals elke week draagt Robbert Oosting voor uit het werk van Kruijer.Egbert Streuer -Henk Luning -Peter Hoppenbrouwers -Sophie Timmer