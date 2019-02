Deel dit artikel:













Januari was vrij nat en zacht Januari telde zestien vorstdagen (foto: Karin Broekhuijsen)

Je zou het met dit winterse weer misschien niet zeggen, maar januari is een redelijk zachte maand geweest. Wel was het een natte maand.

Gemiddeld viel er in Drenthe 91 millimeter regen. "Normaal gesproken is dat ongeveer 70 millimeter", zegt RTV Drenthe-weerman John Havinga.



De gemiddelde temperatuur in januari was 5,2 graden Celsius, dat is een halve graad warmer dan normaal. "Er was wel vorst", vertelt de weerman. "We hebben in januari zestien vorstdagen en twee ijsdagen gehad. Je spreekt van een ijsdag als de temperatuur overdag én 's nachts onder het vriespunt ligt."



Volgens Havinga vroor het afgelopen maand niet hard genoeg om te spreken van een koude maand. "In de eerste helft van januari was het daar te zacht weer voor." Qua zonuren was het met 53 uur normaal voor de maand. "Maar het voelde wel een beetje somber aan", aldus Havinga.