'Trein naar de Randstad moet uiteindelijk 250 kilometer per uur kunnen rijden'

Met de trein van het Noorden naar de Randstad kan een half uur korter. En in de toekomst nog veel meer. Dat kan door het spoor dat er nu ligt aan te passen en nieuwe treinen te laten rijden.

Dat zegt ProRail-topman Pier Eringa in het Dagblad van het Noorden . De aanpassingen aan het spoor kosten honderden miljoenen. Voor de periode tot 2030 kun je een kwartier tijdwinst halen met bestaande treinen op het huidige spoor.Eringa loopt vooruit op een plan dat de Noordelijke provincies, NS en ProRail vanavond presenteren tijdens de test met een snellere intercity tussen Groningen en de Randstad. De verwachting is dat de huidige treinen een kwartier sneller in de Randstad kunnen zijn wanneer stations zoals Assen en Lelystad worden overgeslagen.Daarnaast moet er op het traject tussen Zwolle en Lelystad 160 kilometer per uur worden gereden, in plaats van 140 kilometer per uur. De volgende stap is dat er op dat stuk 200 kilometer per uur gereden gaat worden. Tussen Lelystad en Amsterdam moet de snelheid verhoogd worden tot 160 kilometer per uur, waardoor de reis een half uur korter wordt.Wat Eringa betreft, is de test van NS en ProRail van vanavond de aanzet voor veel hogere ambities, maar kan dat alleen als het kabinet meer geld en energie in de regio wil steken. De Randstad slibt dicht, maar in het Noorden of het Oosten gaan wonen en in de Randstad werken is vaak geen optie vanwege de lange reistijd.Bijna overal in Nederland is de maximumsnelheid voor treinen nu 140 kilometer per uur. De meeste treinen kúnnen ook niet harder. Maar de nieuwe intercity’s die NS heeft besteld kunnen 200 kilometer per uur. Eringa wil dat uiteindelijk grote stukken spoor naar de Randstad aangepast worden voor nog hogere snelheden, tussen 200 en 250 kilometer per uur. Dan kun je de reistijd tussen het Noorden en de Randstad echt veel korter maken.Dat idee kost miljarden, maar volgens Eringa kun je de spooraanpassingen uitsmeren over een bepaalde tijd. Want die aanpassingen zullen enorm zijn als je harder wil rijden. De beveiliging van alle overwegen moet worden aangepast, langere wissels zijn nodig om harder doorheen te kunnen rijden en daar waar het spoor op slappe veenbodem ligt, moet de ondergrond worden versterkt.