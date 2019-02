Deel dit artikel:













PvdA wil wagenpark Aa en Hunze op waterstof Waterstoftank (foto: archief RTV Drenthe)

Het wagenpark van de gemeente Aa en Hunze zou in de toekomst op waterstof moeten rijden. Dat stelt de PvdA-fractie in die gemeente voor.

"De PvdA vindt het bij deze grootscheepse energietransitie van belang dat ook op lokaal niveau alle mogelijkheden worden onderzocht die aan dat doel kunnen bijdragen. De overheid vraagt veel van de burger. Diezelfde burger mag van de overheid een voorbeeldrol verwachten", zegt raadslid Henk Santes



Tankstation

De PvdA zegt dat in de huidige duurzaamheidsvisie de mogelijkheden van waterstof niet worden genoemd. Naast onderzoek naar de mogelijkheden van gemotoriseerd vervoer op waterstof, zou Santes ook graag zien dat er wordt gekeken of er een tankstation voor waterstof kan komen in de gemeente. Als locatie wordt de kruising van de N33/N34 genoemd.