Interzorg lost personeelstekort op met succesvolle eigen opleiding De klas met zij-instromers die bij Interzorg aan de slag gaan (foto: RTV Drenthe)

Meer dan 250 mensen hebben zich aangemeld voor de nieuwe opleiding voor zij-instromers van zorgorganisatie Interzorg en het Drenthe College. Interzorg is de opleiding gestart omdat het steeds lastiger is om geschoold personeel te vinden.

Recruiter Angelique van der Veen van Interzorg is verrast door de vele aanmeldingen. Er is maar voor 75 mensen plek. "De animo is er gewoon. Ook in deze groep zeggen de mensen dat ze altijd al de zorg in hebben gewild. Ik heb vroeger de verkeerde keuze gemaakt. Nu zie ik deze kans en ga ik het gewoon doen."



De zij-instromers krijgen een contract van minimaal 24 uur per week, waarvan ze 8 uur onderwijs volgen. De opleiding duurt een jaar. Zowel mensen zonder diploma als met een opleiding uit een andere sector komen in aanmerking.



Laatste kans

Onder de studenten zitten een voormalige opticien, een biologiedocent en een postbezorger. De 50-jarige Yvonne Brandsma uit Rolde wil haar loopbaan ook nieuw leven inblazen. "Dit was eigenlijk de enige mogelijkheid die je dan krijgt. Je zit in een uitkering en dit wordt betaald. Dit is misschien wel de laatste kans die ik krijg op mijn leeftijd."



Slecht imago

Veel mensen zien werken in de zorg niet zitten door het imago van hard werken en een relatief laag salaris. Voor de studenten van de nieuwe opleiding is dat vooruitzicht helemaal geen probleem. "Ik vind dit echt leuk werk. Je krijgt er heel veel voldoening uit", zegt de 23-jarige Rianne de Vries uit Assen.



"Dit moet je niet doen voor het salaris, maar vanuit je hart", zegt Brandsma. "Ik wil mezelf nuttig maken en ik denk dat dit echt iets is dat bij mij past."



Volgende week beginnen de studenten op de werkvloer. Zij-instromers die nog door willen groeien krijgen daar van Interzorg ook de mogelijkheden voor.