School Emmen besluit tot vierdaagse werkweek door lerarentekort

Het lerarentekort in het speciaal onderwijs leidt in Drenthe tot drastische maatregelen. De Atlas RENN4-school in Emmen heeft besloten dat voor een groep de lesweek wordt ingekort naar vier dagen.

Ouders en leerlingen zijn met een mail op de hoogte gesteld. De maatregel heeft ook te maken met een personeelswisseling. "Voor de klas 'Ster' is op donderdag tot op heden geen leerkracht gevonden. (...) Dat betekent dat we verder gaan onderzoeken of er via een detacheringsbureau iemand gevonden kan worden. Tot die tijd zal de klas 'Ster' op donderdag geen onderwijs kunnen volgen."De vierdaagse lesweek duurt zolang er te weinig personeel is. Een school mag kortere lesweken aanbieden, maar maximaal 7 weken per schooljaar. Maar in het geval van overmacht kan daar van worden afgeweken.De school schrijft dat het vinden van nieuw personeel "een hele opgave is." Ook voor een nieuwe groep wordt nog een leerkracht gezocht. "Ook voor deze functie is een vacature opgesteld. In de eerste ronde hiervoor zijn nog geen mensen gevonden."Het afgelopen jaar was het in Drenthe moeilijk voor RENN4 om aan alle onderwijsverplichtingen te voldoen. "De Atlas Assen heeft te maken gehad met veel ziekteverzuim en verloop van leerkrachten. We hebben er vooral hard aan moeten werken dat dit geen afbreuk zou doen aan de onderwijskwaliteit", meldde de school bij aanvang van het schooljaar.De RENN4-scholen bieden in Hoogeveen, Assen en Emmen speciaal voortgezet onderwijs. In totaal zijn er 10 vestigingen in Drenthe van de onderwijsinstelling.