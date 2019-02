Assen is dit weekend de darthoofstad van de wereld

Zo'n zesduizend darters nemen tegen elkaar op tijdens de Dutch Open Darts. De Bonte Wever in Assen is dit weekend een soort Frimley Green. "Het wordt weer een groot feest", zegt Frances van Kooten, voorzitter van de Nederlandse Darts Bond.

Er zijn twee grote, internationale dartbonden: de PDC en de BDO. Voor PDC-toernooien moeten aangesloten darters zich kwalificeren. Bekende PDC-darters zijn grootheden zoals Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld. De grote namen op de Dutch Open in Assen zijn aangesloten bij de BDO.

RTV Drenthe zendt komende zondag de finale uit van de Dutch Open Darts. De uitzending begint om 12.24 uur en is live te zien op TV Drenthe en op internet. De finale wordt gepresenteerd door Karin Mulder en Niels Dijkhuizen.

De naam van het toernooi zegt het eigenlijk al, iedereen mag meedoen. "Het is een open toernooi", vertelt Van Kooten. "Ik denk dat zo'n 95 procent meedoet voor de gezelligheid en de sfeer. De overige 5 procent maakt ook echt kans om het toernooi te winnen."Aan het toernooi doen niet alleen amateurs mee. Elk jaar weet de Dutch Open Darts ook een paar toppers te strikken. "Onder meer Martin Adams en Darryl Fitton doen mee", legt bestuurslid Wilco van Luttikhuizen uit. "Het zijn er nogal wat. De nationale en internationale top van de BDO-bond doet mee."Volgens Van Kooten is de spanning het grootst bij de bekende darters, zoals Adams. "Het is voor de toppers natuurlijk heel zuur als ze verliezen van onbekende darters", zegt hij.In De Bonte Wever hangen maar liefst 144 dartborden. De eersten die hun pijltjes daarop mogen gooien zijn de koppels. "Er doen ongeveer 1.500 koppels mee", vertelt Van Kooten. "Morgen begint het singletoernooi, met zo'n 3.500 mannen en 800 dames. Elk jaar zijn er weer meer mensen."Het wordt weer een groot feest, verwachten de bestuursleden van de Nederlandse Darts Bond. "Ja, natuurlijk. Dit wordt een feest voor iedereen", aldus Van Kooten. Van Luttikhuizen is net zo enthousiast: "Voor zover wij weten is dit het grootste open toernooi ter wereld", zegt hij trots.En bij zo'n groot dartfeest hoort natuurlijk ook bier. Veel bier. "Maar een colaatje mag ook", besluit Van Kooten.