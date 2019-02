'Paasvuren dodelijk voor egels en vogels'

Paasvuren zorgen jaarlijks voor veel dode dieren en daarom zouden de regels rond de vuren strenger moeten worden. Dat vindt de Partij voor de Dieren in Overijssel.

Wilde dieren zoals egels en vogels nestelen zich in het hout en dat loopt vaak dodelijk voor ze af. "Als die paasvuren nou in een korte tijd zouden worden opgebouwd, was het een ander verhaal, maar meestal duurt dat weken of zelfs maanden", zegt Luuk Folkerts, lijsttrekker van de PvdD tegen RTV Oost Het hout ligt volgens hem veel te lang te wachten voor het uiteindelijk wordt opgebouwd tot paasvuur. "En voor egels en vogels is het gewoon een bult met takken", zegt Folkerts. "Die verschuilen zich daarin. Als die dan in de fik gestoken wordt, zitten ze er nog steeds." De partij wil dat de bulten sneller worden opgebouwd en dat er een vergunning moet worden aangevraagd.Er is al langer discussie over paasvuren. Zo stoten de paasvuren ook veel fijnstof uit.