Defensie opent maandag meldpunt voor klachten burnpits

Defensie opent maandag een speciaal meldpunt voor militairen die mogelijk ziek zijn geworden door burnpits. Het gaat om een extern meldpunt, waar militairen en veteranen via website, mail of telefoon zich kunnen melden.

Daarmee komt Defensieminister Ank Bijleveld haar toezegging na van afgelopen dinsdag in de Tweede Kamer. Daar kreeg ze veel kritiek, omdat Defensie gezondheidsklachten van militairen niet serieus zou nemen.Burnpits zijn grote afvalkuilen in missiegebieden waar allerlei afval in verbrand wordt. Dat leidt tot enorme rookpluimen met giftige stoffen. Bij jurist Ferre van de Nadort in Beilen hebben zich inmiddels zo'n 150 militairen en ex-militairen gemeld met gezondheidsklachten. Sommigen zijn ernstig ziek en hebben kanker en wijten dat aan de giftige stoffen van de burnpits.Bij Defensie zelf zijn tot nu toe vier meldingen bekend. Het nieuwe meldpunt moet inzichtelijk maken om hoeveel mensen het totaal gaat en welke klachten zij hebben.Eerdere meldingen over gezondheidsklachten bij artsen van Defensie of andere artsen zijn opgenomen in medische dossiers en vallen volgens het ministerie onder het medisch beroepsgeheim. Defensie kan deze niet zomaar opvragen. Daarom willen ze dat defensiepersoneel en ex-medewerkers zich alsnog melden via het nieuwe meldpunt.Als de meldingen hiervoor aanleiding geven, wil Defensie een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren.Maandag wordt het nieuwe meldpunt geopend en maakt Defensie de contactgegevens bekend. Jurist Van de Nadort gaf eerder deze week ook al aan een onafhankelijk meldpunt te willen. Veel militairen hebben geen vertrouwen meer in Defensie, omdat hun klachten en zorgen lange tijd niet serieus zijn genomen.Volgens een woordvoerder is het meldpunt bewust extern, buiten de Defensie-organisatie, maar wel in opdracht van Defensie.