Boete voor geweld bij churros-kraam C'est la Vie-kermis De Emmenaar moet een boete van 500 euro betalen (foto: ANP / Vincent Jannink)

Hij ging naar een churros-kraam voor een suikerspin, maar moet het uiteindelijk doen met een boete. Dat is een korte samenvatting van het lot van een 26-jarige Emmenaar.

Hij deelde op de kermis tijdens het C'est la Vie Festival in Emmen op 22 juli vorig jaar een vuistslag uit aan een snackverkoper. De rechter in Assen veroordeelde hem vandaag tot een boete van 500 euro.



'Ik heb mijzelf verdedigd'

De Emmenaar was vervelend tijdens het straattheater- en muziekfestival in het centrum van zijn woonplaats. Hij ging naar de kraam op de kermis, waar behalve de Spaanse snacks ook suikerspinnen werden verkocht. Terwijl hij bij de kraam stond voor een suikerspin, ging hij volgens de verkoper en zijn medewerkster aan de klep van de kraam hangen en probeerde hij die dicht te doen. Ondanks waarschuwingen van de vrouw ging hij door.



Daarom ging de verkoper de kraam uit en duwde hij de Emmenaar weg. Die gaf hem meteen daarop een harde vuistslag. "Hij duwde mij niet, maar greep mij bij de keel. Ik heb mezelf verdedigd", legde de man in de rechtszaal uit. De rechter geloofde dat niet.



De man werd er ook van verdacht dat hij de churros-verkoper daarna hard tegen zijn kraam had geduwd en voor ruim 3.000 euro vernielingen had aangericht. Daarvoor is volgens de rechter te weinig bewijs. De man ontkende het ook stellig.