Werkstraffen voor mishandeling op Donderdag Meppeldag Straffen voor mishandeling (foto: pixabay.com)

Twee mannen zijn veroordeeld voor geweld in de nacht na Donderdag Meppeldag op 24 augustus vorig jaar. Een 18-jarige Steenwijker die een keiharde trap gaf tegen het hoofd van een nog onbekend slachtoffer kreeg zestig uur werkstraf en één maand voorwaardelijke jeugddetentie. Ook moet hij zich psychisch laten behandelen.

Vier politieagenten zagen een vechtpartij buiten bij Lord Nelson, waarbij de Steenwijker betrokken was. Hij was samen met meerdere vrienden. Toen het slachtoffer, dat op de grond was beland, probeerde weer op te staan, schopte de Steenwijker hem keihard tegen de rechterkant van het hoofd.



Pepperspray

Een ervaren agent, die naar eigen zeggen al veel geweld had gezien, schrok van de agressie van de Steenwijker. Die ging ervandoor en kon pas buiten het centrum worden opgepakt, nadat hij was bespoten met pepperspray.



Het slachtoffer heeft zich later niet bij de politie gemeld, waardoor onduidelijk is wie hij is en wat voor letsel hij heeft opgelopen. In de rechtszaal zei de Steenwijker dat hij zich de trap niet kon herinneren.



Geweld in een kroeg

In dezelfde nacht deelde een 32-jarige man uit Meppel klappen uit aan twee mannen in een café in Meppel. Getuigen zagen dat de Meppeler meerdere keren sloeg, maar zelf ontkende hij in de rechtszaal. Volgens hem wordt hij voor een ander aangezien. De rechter gelooft de slachtoffers en getuigen en veroordeelde de Meppeler tot veertig uur werkstraf.