Hoogeveense zwangeren wijken uit naar ziekenhuizen Assen en Zwolle

Zwangere vrouwen uit de gemeente Hoogeveen die in een ziekenhuis moeten of willen bevallen, kiezen nu vooral voor het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen en het ziekenhuis Isala in Zwolle.

Op 15 oktober sloot Treant de afdeling verloskunde in Ziekenhuis Bethesda. Sindsdien is het voor vrouwen niet meer mogelijk om in het ziekenhuis in Hoogeveen te bevallen. RTV Drenthe zocht uit waar de Hoogeveense baby's werden geboren in de eerste drie maanden na de sluiting van verloskunde bij Ziekenhuis Bethesda.Uit cijfers van de gemeentelijke basisadministraties van onder meer Hoogeveen, Assen en Emmen blijkt dat het merendeel van de Hoogeveense zwangeren in drie maanden tijd koos voor de ziekenhuizen in Assen en Zwolle.De gemeente Hoogeveen meldt dat 39 van haar inwoners in Assen zijn bevallen. 28 zwangere vrouwen uit de gemeente Hoogeveen bevielen in Zwolle. Daarna volgt Hardenberg met de geboorte van 14 Hoogeveense baby's. 10 inwoonsters van Hoogeveen weken uit naar het ziekenhuis in Emmen.In dezelfde periode een jaar eerder werd in Assen 1 Hoogeveense baby geboren. In Zwolle waren dat er toen 4. In de gemeenten Emmen en Hardenberg werden een jaar eerder geen Hoogeveense baby's aangegeven, zo blijkt uit cijfers van de gemeente Hoogeveen.Zorgorganisatie Treant, waar onder meer de ziekenhuizen in Emmen en Hoogeveen onder vallen, heeft andere cijfers. Volgens het Scheper ziekenhuis werden in Emmen meer dan de genoemde 10 Hoogeveense baby's geboren.Stefan Wesselink van Treant: "In de periode van 15 oktober tot en met 31 december gaat het volgens onze gegevens al om 20 Hoogeveense baby's die in het Scheper Ziekenhuis in Emmen zijn geboren. Dus dat aantal zal over de eerste drie maanden nog iets hoger zijn."De gemeenten Emmen en Hoogeveen en ook het Centraal Bureau voor de Statistiek komen allemaal tot een aantal van maximaal tien baby's. Waardoor de cijfers zo verschillen, kunnen deze instanties en ook Treant niet verklaren.Voor het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen was de extra drukte goed merkbaar na de sluiting van de afdeling verloskunde in Hoogeveen. Het ziekenhuis heeft daar onder meer op ingespeeld met de plaatsing van een nieuwe mobiele verloskamer en inzet van extra personeel. Het aantal zwangere vrouwen dat naar het Asser ziekenhuis kwam, steeg met zo'n 15 procent ten opzichte van de periode voor de zomer, toen Hoogeveen nog een verloskunde-afdeling had.De extra drukte heeft in Assen niet tot problemen geleid. "We hebben met Treant overlegd hoeveel extra vrouwen we konden verwachten en zijn aan de ruime kant gaan zitten. Je wil met deze groep geen enkel risico nemen", legt Ada Spronk, zorgmanager acute zorg WZA uit. "We hebben daarom ook geen nee hoeven verkopen omdat we vol zaten."Ook van de aanstaande ouders hoorde Spronk geen klachten. "Sommigen moesten wel iets verder rijden, maar ze zijn daarover goed voorgelicht door hun verloskundige. Er zijn dan ook geen kinderen op de vluchtstrook van de A28 geboren."