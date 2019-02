Ondernemen in Drenthe: 'Tachtig procent van ondernemers is niet voorbereid op harde Brexit'

Een grote meerderheid van Drentse ondernemers die handelt met het Verenigd Koninkrijk is niet voorbereid op de Brexit. "Het is echt tijd dat ze gaan nadenken over de gevolgen", zegt Auke Doornbosch van Rein Advocaten uit Assen.

Doornbosch is komende week spreker tijdens een bijeenkomst over de Brexit van de Noordelijke exportclubs. Hij is één van de gasten in 'Ondernemen in Drenthe' vandaag op TV Drenthe. Op 12 maart is er in Assen in de Ondernemersfabriek overigens ook een bijeenkomst over de Brexit.In Noord Nederland wonen zo'n 3.000 mensen met een Brits paspoort. Er werd in 2017 vanuit Drenthe voor 368 miljoen euro geëxporteerd. Er is in dat jaar voor 100 miljoen geïmporteerd. Daarmee is de Britse markt voor export vanuit Drenthe toch zo'n tien procent van het totaal. "En dat is best veel voor een kleine provincie als Drenthe.""Tachtig procent van de ondernemers heeft nog geen maatregelen genomen. En dat is misschien ook niet zo raar als je niet weet wat er staat te gebeuren. Maar bereid je voor op de mogelijkheid dat er echt een Brexit komt. Dan heb je echt meer papieren nodig." Volgens Doornbosch is het nog maar de vraag of al die ondernemers het straks voor elkaar hebben.Noord Nederland is voor hoogopgeleid personeel uit de Randstad niet meteen de plek waarvan ze vinden dat het de ideale omgeving is om te wonen en werken. Dat komt pas als ze een gezin hebben. En dat is voor het Noordelijke bedrijfsleven weleens lastig, om zo goed personeel te vinden. Volgens algemeen directeur en mede-eigenaar van Beljon en Westerterp, Willem Hein uit Meppel, is het zaak om te blijven investeren in de provincie. "Het moet levendig zijn en blijven. Alleen al praten over een evenement als de Formule 1 is al voldoende om te laten zien dat de provincie leeft."Hein heeft voor verschillende bedrijven gezocht naar leden voor managementteams en directies. "Het lukt ons nog steeds om binnen acht of negen weken iemand te vinden. Het gaat om mensen die de tweede of derde stap zetten in hun carrière. Als er veel gebeurt, dan willen mensen wel blijven. We vertellen ze ook dat ze met hun salaris in het Noorden ook meer kunnen dan in de Randstad. Dat moeten we steeds benadrukken."Als ondernemer kijk je continue naar wat je doet en of dit aansluit bij de markt. Toch levert het nog wel eens hoofdbrekens op. Marjon Kroeze heeft er haar werk van gemaakt. Ze kijkt ook naar het imago van een bedrijf en of dit nog wel aansluit. "Ik betrek iedereen in een bedrijf erbij en ga met ze in gesprek over wat ze willen zijn. Dat doen bedrijven veel te weinig."Volgens Kroeze zou de identiteit van een bedrijf vaker onderwerp van gesprek moeten zijn. "Je creëert ambassadeurs van je eigen organisatie, dat bepaalt het gezicht naar buiten toe en dat bepaalt uiteindelijk je reputatie."Ondernemen in Drenthe is te zien na het regionale nieuws. Of online;