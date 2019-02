Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Uitgaansgeweld op Raadhuisplein: werkstraffen voor Emmenaren Ze sloegen erop los op het Raadhuisplein in Emmen (foto: archief RTV Drenthe)

Voor het in elkaar slaan van twee mannen op het Raadhuisplein in Emmen na een avondje stappen zijn twee Emmenaren veroordeeld tot werkstraffen.

Een 19-jarige man, die later ook nog een derde man een klap gaf, kreeg tachtig uur werkstraf, waarvan twintig voorwaardelijk. Zijn 21-jarige kameraad kreeg zestig uur werkstraf.



De twee waren op 16 september afgelopen jaar uit geweest. Ze zaten bij een club aan het Raadhuisplein op een taxi te wachten toen een voorbijganger het broertje van de oudste begon uit te schelden. Het liep uit op een vechtpartij, waarbij de scheldende man meerdere klappen kreeg.



Een andere man, die de situatie wilde sussen, kreeg vervolgens ook klappen. Hij werd getackeld en viel op de grond. Toen kreeg hij ook trappen van de Emmenaren, die naar eigen zeggen allebei te veel gedronken hadden. Een derde man, die niks met het eerdere geweld te maken had, kreeg en passant ook nog een klap tegen het hoofd. De 19-jarige man zag hem aan voor het eerste slachtoffer.



Beide Emmenaren werden opgepakt en belandden een paar nachten in de cel. Ze hebben het geweld deels bekend, maar konden zich niet alles herinneren, vertelden ze in de rechtszaal.