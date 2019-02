Hoe goed ben jij op de hoogte van het Drentse nieuws van deze week?

Hoe goed ben jij op de hoogte van het nieuws van afgelopen week? Test je kennis met de nieuwe RTV Drenthe-nieuwsquiz.

Tien nieuwsfeiten. Tien vragen. Wat weet jij van populaire kindernamen? Over welke automaat was deze week veel te doen? En welke verdedigers haalde FC Emmen deze week? Test of jij het Drentse nieuws van deze week écht goed gevolgd hebt. Succes!Zie je hieronder geen quiz, of werkt hij niet goed, speel hem dan hier