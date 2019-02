Deel dit artikel:













Komeetstaartvlinders kruipen uit cocon in Wildlands Twee parende komeetstaartvlinders (foto: Wildlands) De cocon van de vlinder (foto: Wildlands)

In Wildlands in Emmen zijn in de Vlindertempel voor het eerst Afrikaanse komeetstaartvlinders uit hun cocon gekomen.

Deze nachtpauwogen hebben felle kleuren en lange staarten. Hun spanwijdte is rond de 13 centimeter. Overdag bewegen ze nauwelijks, maar als het begint te schemeren worden ze actief. Het dierenpark hoopt dat deze vlinders gaan zorgen voor nageslacht.