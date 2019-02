Ze zijn onderweg. Zes stoere mannen vertrokken vanochtend vanuit een besneeuwd Gasselternijveenschemond op speciale zijspanmotoren naar het noordelijkste puntje van Europa: de Noordkaap in Noorwegen.

"Het is ons nog niet koud genoeg", vertelt Gijs Kostman vlak voordat hij zijn helm opzet. Met vijf anderen rijdt hij een kleine drieduizend kilometer richting het noorden. Niet voor het eerst, want de motorfanaat maakte de tocht al drie keer.De eerste keer, in 2006, werd de eindbestemming niet gehaald. Dat had een goede reden, volgens Kostman. "We zaten steeds achter een sneeuwschuiver. Die ging niet zo snel en stond af en toe stil. Dat schiet niet op en je krijgt het ook nog sneller koud."Tegen die kou heeft Kostman zich goed geweerd met technische snufjes: elektrische kleding. "Ik doe dat niet meteen aan, hoor. Maar als het echt koud wordt heeft dit pak vijf warmtestanden. Er zit 12 volt op en ik kan hem aansluiten op de motor."Vanochtend om 8.00 uur verzamelden de bikkels zich bij De Motorschuur op het erf van Kostman, waar hij een motorcamping heeft. In de zomer kan hij dus niet even twee weken eropuit, maar in deze periode heeft hij daar wel tijd voor.De route begint in Gasselternijveenschemond. De motoren worden vanmiddag op de boot geladen in de Duitse havenplaats Kiel. "We slaan dus een stukje Denemarken over, maar vanaf Göteborg rijden we een week lang door Zweden, om uiteindelijk in het Noorse Alta uit te komen. Dan is het nog 230 kilometer tot de Noordkaap."Overnachten doen de mannen in hun tentjes op campings of bij bevriende Scandinaviërs. Voor het eten is al deels gezorgd, want een van de rijders heeft een varken op de zijspan gebonden. "Die gaat op het spit."Het gezelschap hoopt op dinsdag 12 of woensdag 13 februari de Noordkaap te bereiken en tijdens hun tocht zijn ze te volgen op Facebook