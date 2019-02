Uniek Fokker-jachtvliegtuig in mei voor het eerst te bewonderen

Al een aantal jaren wordt er in de werkplaats van ATN Aircraft Division in Hoogeveen gewerkt aan een replica van de Fokker D-21.

Tijdens de Fly-In Wings and Wheels van vliegveld Hoogeveen op Hemelvaartsdag, wordt de zogeheten roll-out georganiseerd. Dan is het vliegtuig voor het eerst te zien voor publiek en is dan voor tachtig procent klaar.Het toestel is naar verwachting in februari 2020 helemaal af en klaar om de lucht in te gaan. Het is dan de enige vliegende D-21 ter wereld.Oprichter Jack van Egmond van ATN Aircraft Division begon samen met zijn kleinzoon Tom Wilps met het bouwen van het vliegtuig. Inmiddels werkt een team van negen man aan de bouw van de D-21.Het kleine jachtvliegtuig is door Fokker in de jaren dertig ontworpen en was bedoeld om vijandelijke vliegtuigen te onderscheppen. Er werden in totaal 148 exemplaren van de jager gemaakt, waarvan een deel in mei 1940 streed tegen de vliegtuigen van de Duitse Luftwaffe.