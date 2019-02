Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Moeder Enzo Knol slaat aan het vloggen: 'Ik ga er gewoon voor' Irma Knol maakte ook een vlog in onze tv-studio (foto: RTV Drenthe)

Vloggen schijnt in het bloed te zitten bij de familie Knol. Na Enzo en Milan begint moeder Irma ook met het vastleggen van haar leven. Irma Knol werd door LibelleTV benaderd om te vloggen. “Ik dacht bij mezelf; ik ga er gewoon voor”, vertelt ze. “Ik begrijp nu pas waarom Milan en Enzo het zo leuk vinden.”

Irma Knol uit Assen had voor haar carrière als vlogger een heel ander professioneel leven. Ze had hiervoor jarenlang een administratieve baan. Nu heeft ze een carrièreswitch gemaakt. Toen ze op een bepaald moment geen werk had, zocht Libelle contact met haar. “Enzo heeft ooit tegen me gezegd dat ik in geen enkel geval moest gaan vloggen. Nu doe ik het toch en hij is er inmiddels wel enthousiast over. Hij en ik hadden niet gedacht dat ik hier ooit aan zou beginnen.”



Niet onbekend

Vloggen is voor moeder Knol niet een heel erg onbekend concept. Voordat ze zelf vlogs produceerde verscheen ze regelmatig in de filmpjes van haar zoon. “Dat er camera’s op me gericht staan was ik natuurlijk al gewend van Enzo. Het is wel heel erg raar om jezelf zo lang terug te zien in een filmpje”, zegt Knol.



Bewondering voor haar kinderen

Ze heeft nog geen plan voor een eigen stijl in haar vlogs. Er zijn geen dingen die ze anders wil gaan doen dan haar zonen. Wel zijn er dingen die ze erg graag wil overnemen: “Ik bewonder de oprechtheid en openheid die mijn zoons uitdragen tijdens maar ook buiten het vloggen. Ze schetsen een realistisch beeld van hun dagelijks leven en zetten geen maskers op tijdens het filmen. Op deze manier wil ook ik dichter bij mezelf komen.”



Grenzen

Knol wordt steeds enthousiaster over het werk. “Ik sta er mee op en ik ga er mee naar bed”. Ze probeert nog een juist filter te vinden om toe te passen op de inhoud van haar filmpjes. Tot nu toe heeft ze nog maar één keer zichzelf gefilmd in bed. “Libelle zegt natuurlijk dat ik dat soort dingen gewoon moet doen, maar ik wil eigenlijk niet mijn bed op camera hebben”, vertelt ze.



Ook is ze terughoudend met het vastleggen van negatieve emoties. “Als ik bijvoorbeeld een keer boos of verdrietig ben of ik heb ruzie met iemand zou ik daar geen aandacht aan besteden in mijn vlog. Dat soort dingen hoeft de kijker niet te zien.” Ze probeert grenzen te stellen in haar werk.



Niet altijd in Drenthe

De vlogs zullen zich voor een groot deel afspelen in haar woonplaats Assen, of elders in Drenthe. “Maar ik kom natuurlijk ook heel erg graag in Amsterdam of op Vlieland. Het is niet alsof ik Drenthe wil gaan promoten, maar ik vind het wel heel mooi om even iets voor de camera te vertellen als ik even buiten mijn huis sta of eventjes aan het wandelen ben.”