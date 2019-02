Zieke Lorenzo ontvangt duizenden verjaardagskaartjes: 'Dit is hartverwarmend'

33 zakken met post heeft Lorenzo Snippe uit Dalerpeel ontvangen voor zijn verjaardag vandaag. Mogelijk is dit zijn laatste, want de 10-jarige jongen heeft de ergste vorm van de stofwisselingsziekte X-ALD.

Zijn moeder, Mariëlle, deed een oproep op Facebook om zoveel mogelijk verjaardagskaarten naar haar zoontje te laten sturen. Dat werd dus een groot succes. "Dit hadden we nooit verwacht. Er zijn immens veel kaartjes gestuurd. Duizenden", zegt ze. "En ook nog veel cadeaus en knuffels. Het zijn er zoveel, we hebben er even een soort tweede baan bij, haha."Lorenzo werd in januari 2016 gediagnosticeerd met leukemie. Daarom is hij behandeld met chemokuren. Het ging na de behandeling uiteindelijk wel goed met hem. Helaas werd hij het jaar daarop weer ziek. Op 5 juli 2017 werd de ergste vorm van de stofwisselingsziekte X-ALD bij hem in het hoofd aangetroffen. Dit zorgt voor kortsluiting in zijn hersens.De kaartjes die Lorenzo ontvangt komen ook van buiten de landsgrenzen. Lorenzo heeft naast post uit Nederland ook post ontvangen uit onder andere Spanje, Griekenland en Rusland. "Het bericht is via social media erg snel rondgegaan. Hij is er heel erg blij mee. Dit is hartverwarmend."Ondanks de situatie hebben Lorenzo en zijn familie een leuke dag. "Je probeert er niet te veel bij stil te staan. Vandaag vieren we feest", zegt Mariëlle.