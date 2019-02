Wat weet jij nog van de winter van 1979?

Een sneeuwstorm raasde in 1979 over Noord-Nederland (foto: Historische Kring Erica)

Kun jij je het nog herinneren, de sneeuwstorm van 14 februari 1979? Op die winterdag waren in Drenthe complete dorpen ingesneeuwd.

Drenthe kende al een strenge winter, met flinke vorst en een hoop ijzel. Maar in de nacht van 13 op 14 februari volgde een historische sneeuwstorm. Drentse dorpen werden van de buitenwereld afgesloten. De wereld leek eventjes stil te staan.Verkeer kon geen kant op, de stroom viel op sommige plekken uit en ziekenhuizen waren onbereikbaar. Maar de sneeuwstorm betekende niet alleen maar ellende. Het zorgde ook voor een gevoel van saamhorigheid onder de Drenten.Veel Drenten zullen die dag, bijna veertig jaar geleden, nog goed herinneren. Misschien heb jij nog wel een heel mooi of bijzonder verhaal. Laat het ons dan vooral weten!RTV Drenthe besteedt op 14 februari de hele dag aandacht aan die historische dag. Dat doen we op radio, televisie en natuurlijk op onze website. Wil jij ons een mooi verhaal te vertellen? Of heb je nog mooie foto's en video's? Mail ons dan vooral! Stuur een e-mail naar winter@rtvdrenthe.nl en dan nemen wij met jou contact op.In 2009 maakten we een reportage over de winter van '79 met een aantal betrokkenen.