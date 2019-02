Vliegclub vindt gestolen spullen terug

Vliegclub Westerwolde heeft de spullen die bij een inbraak werden gestolen weer terug. Dat laat de vliegclub op Facebook weten.

"Dankzij de vele berichten, de aandacht vanuit de media en (anonieme) tips hebben we gisteravond de gestolen spullen teruggevonden! De eigenaren van de gestolen spullen zijn op de hoogte gebracht. Ook hun dank gaat uit naar iedereen die heeft opgelet en informatie heeft gedeeld", aldus de club. Vorige maand werden bij het vliegveld van Stadskanaal onder meer een vliegtuigmotor gedemonteerd en werden er dashboards en allerlei apparatuur meegenomen. De vliegclub schatte de schade toen op zo'n 100.000 euro.De vliegclub wil niet zeggen waar de spullen zijn gevonden. "In overleg met de politie, en in het kader van het nog lopende onderzoek, kunnen we momenteel niet meer informatie geven." Volgens Dagblad van het Noorden werd alles gevonden in een woonhuis in Emmen.