Nieuwe kringloopwinkel Ruinerwold overspoeld met klanten

De nieuwe kringloopwinkel van Ruinerwold is vanmiddag geopend onder grote belangstelling. Burgemeester Roger de Groot opende het nieuwe pand van Kringloop de Wolden door een groot rood lint los te trekken.

Er kwamen zodanig veel mensen af op de opening van de nieuwe winkel dat het welkomstlied van de christelijke muziekvereniging niet lang genoeg duurde om iedereen muzikaal te onthalen.Gerrit Brink, één van de voorzitters van Stichting Aktief voor Muziek, Kerk en Samenleving (AMKS), is enthousiast: "Het ging direct hartstikke goed. Zo veel mensen, en ze komen ook al met mooie spullen naar buiten." De stichting is eigenaar van de kringloopwinkel en ondersteunt met de opbrengst verschillende goede doelen."Kringloopwinkels worden al jaren populairder", zegt Brink. "Dat brengt ook een risico met zich mee. Mensen willen van alles wel aan ons kwijt, maar wij moeten wel kijken of de spullen verkoopbaar zijn. Soms moeten we mensen teleurstellen en zeggen dat ze hun spullen beter naar de stort kunnen brengen."Bijzondere dingen worden er ook binnengebracht. Gerrit Brink wijst op een tafeltje: "Dit is een meubeltje uit de twintiger jaren. Een ouderwetse grammofoon zit er in. Je regelt het geluid door schroefjes losser en vaster te draaien. En na elke plaat moet je de naald verwisselen. Dat is echt een bijzonder ding."