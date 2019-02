Kerststukje vol bijzondere rode schorpioenmieren

Mierenliefhebber Niels Grobben deed afgelopen kerst een bijzondere ontdekking. Uit het kerststukje dat op tafel stond, kwamen allemaal mieren. Omdat Grobben de soort niet kende, besloot hij ze te vangen en in de vriezer te gooien.

"Ik ben de hele avond bezig geweest om het kerststukje uit te pluizen", vertelt Grobben. "Om er achter te komen wat voor mier het is, heb ik ze meegenomen naar de mierendeterminatie-avond."De mierendeterminatie-avonden worden georganiseerd door boswachter Pauline Arends en Dilana Welink. Nadat ze op één van die avonden de mier onderzochten bleek het om een rode schorpioenmier te gaan.De rode schorpioenmier komt uit Zuid-Europa en is een redelijk agressief beestje. In ons land zijn ze nog maar een paar keer gezien.Nadat het kerststukje van Grobben verder werd onderzocht, bleek dat in de dennenkegel een hele kolonie mieren zat. Door de warmte in huis waren ze naar buiten gekomen."Dat stukje kwam gewoon uit het tuincentrum. Zo komen ze dus per ongeluk hier binnen", besluit Grobben.