Liveblog: AZ veel te sterk voor FC Emmen [gesloten]

FC Emmen is er in de uitwedstrijd tegen AZ niet in geslaagd om punten te pakken. De Alkmaarders waren met 5-0 veel te sterk.





Wij hielden tijdens de wedstrijd een liveblog bij. Dat blog kun je hieronder teruglezen.