Drentse krattenpolka bereikt morgen Nederlandse huiskamers

Het is inmiddels zo'n half jaar geleden dat het Truckstar Festival kennismaakte met de zogenoemde krattenpolka. Nadat het filmpje viral ging op social media, pikte RTL4 het op. Morgen zijn de mannen te zien bij Holland's Got Talent.

"We zijn door RTL gevraagd om mee te doen aan de show. Toen zijn we bij elkaar gaan zitten en hebben het erover gehad en besloten het te doen", zegt Gerjan de Valk uit Gasselte, een van de 'muzikanten'. "Ik kijk ervan op dat een filmpje zo'n impact kan hebben."Met het filmpje heeft de groep geld ingezameld voor het goede doel. "De opbrengst gaat naar Stichting Hoogvliegers. Die ontfermt zich over kinderen van 6 tot 17 jaar met een ernstige ziekte of beperking. De stichting organiseert een dag voor hen zodat ze even zonder zorgen zitten. Ze gaan bijvoorbeeld mee op een grote vrachtwagen, mogen even een vliegtuig besturen, of ze spelen voor brandweer."Hoeveel geld er precies is opgehaald, is lastig te zeggen volgens De Valk. "We hebben contanten aan statiegeld en via kratjedoneren.nl kunnen mensen doneren. Tot nu toe staat de teller op 1.550 euro, maar in de garages staat emballage dat nog ingeleverd moet worden. Ik schat dat we in totaal op ongeveer 4.000 euro zitten."Morgen komt de krattenpolka op televisie. De opnames zelf zijn al geweest. "We hebben het daarom een paar maanden stil moeten houden. Het is mooi om te zien hoe zo'n programma wordt opgenomen", zegt hij. "En de Zware Jongens waren mee om een lied te zingen terwijl wij de krattenpolka deden. Je ziet dan een hele zaal een feestje vieren. Hartstikke mooi."