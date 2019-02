Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Oud-politicus Bert Middel met boek langs zijn 'rode draad' Bert Middel komt met een autobiografie (foto: Waterschap Noorderzijlvest)

Oud-Drents PvdA-politicus Bert Middel, nu nog dijkgraaf van Noorderzijlvest, komt met een autobiografie. De titel is 'Die meneer is van ons…’, Langs de macht en onmacht van de sociaaldemocratie.

Geschreven door Margriet Benak

Het boek komt over anderhalve week uit, maar morgen doet Middel in het radioprogramma Cassata bij RTV Drenthe alvast een boekje open over ‘de rode draad in zijn leven’, en waar hem dat naartoe leidde, en wat hij ervan leerde.



Volksjongen

Middel beschrijft in het boek zijn rondgang langs de macht en onmacht van politiek en bestuur. Dat doet hij met zelfspot en ook zelfkritiek. Als volksjongen uit de Groningse Oosterparkbuurt mocht hij doorleren, en raakte als 19-jarige verzeild in de lokale en landelijke politiek, en kwam zo in allerlei lagen van het openbaar bestuur terecht.



Politieke rel in Drenthe

Zo was Middel op zijn twintigste voorzitter van de lokale PvdA in Groningen, zat hij later in de gemeenteraad van Assen, was Tweede Kamerlid en voerde vervolgens in 1995 als lijsttrekker de PvdA Drenthe aan met de Statenverkiezingen. Tot zijn grote woede koos zijn fractie hem uiteindelijk niet als gedeputeerde, wat een fikse politieke rel opleverde. Maar in politiek Den Haag ging hij weer in de herkansing, eerst tot 2002 als Tweede Kamerlid, en vanaf 2003 zat hij in de Senaat.



Ook was hij nog zes jaar burgemeester van Smallingerland, en sinds 2012 is hij dijkgraaf van waterschap Noorderzijlvest, waar hij vorig jaar is herbenoemd. Verder is Middel toezichthouder bij GGZ-instelling Lentis, met ondermeer Dennenoord in Zuidlaren, en bij afvalbedrijf Area in Emmen.



Gezindheidssocialist

In zijn boek noemt Middel zichzelf een ‘gezindheidssocialist’, oftewel afkomstig uit een rood nest, trouw aan de grondbeginselen, maar kritisch als het nodig is. Woensdag 13 februari is de presentatie van ‘Die meneer is van ons…’, een zin die hij optekende uit de mond van zijn moeder, doelend op een poster van Drees, die met de verkiezingen overal hing in de Oosterparkbuurt, toen Middel een klein jochie was.



"Het viel meteen op, overal waar je liep. Een snor, een brilletje en daarachter de serieuze maar vriendelijke blik van een oudere man. Ik vroeg mijn moeder wie die meneer was. ‘Die meneer is van ons’, was het enige wat ze zei.

Later is mij verteld wat eronder stond geschreven: ‘Drees. Uw vertrouwen waard. PvdA’. Het was mijn eerste kennismaking met de politiek."



Al meer boeken

Bert Middel heeft al meer boeken op zijn naam staan, zoals Veertig jaar op rozen, over de ontwikkeling en betekenis van de PvdA in Drenthe van 1946 tot 1986 en Politiek Handwerk (2003), waarin hij onverbloemd de gang van zaken beschrijft binnen het Nederlandse politieke bedrijf, waar er heel wat wordt geritseld, geregeld en afgerekend. Ook hoe hij in Drenthe destijds werd gewipt, deed hij daarin uitvoering uit de doeken.