Op pad in de Drentse natuur: vijf vennetjes in het Hart van Drenthe

ROEG! is deze week in het Hart van Drenthe waar Loes en boswachter Pauline Arends op zoek gaan naar de verschillende vennetjes. Maar hoe komen ze eigenlijk aan hun naam? Pauline legt het uit.

Het Witteveen ligt tussen Grollo en Elp. "De naam Witteveen komt vaker voor in Drenthe. Wat ik gehoord heb is dat de naam te maken heeft met de witte wieven die hier ronddolen als het mistig en donker is.""In het verleden stonden bij verschillende vennetjes molens. Die molens waren ervoor om het water af te voeren, zodat er turf gestoken kon worden. Bij dit veen zie je dat het een afwateringssloot is geweest. In het midden stond een molentje."Een bijzondere naam, die ook wel wat spannends heeft. "De naam komt van de grafheuvel, die hier vlak bij ligt: de schatberg. Dat roept natuurlijk de vraag op of er in die grafheuvel boeiende dingen zijn gevonden. Wat ik zelf een mooier verhaal vind is dat hier vroeger rijke mensen langskwamen en zij hadden een schat bij zich. Onderweg werden ze overvallen door rovers en die hebben de schat ergens verstopt bij de grafheuvel.""Deze naam heeft te maken met de kraanvogels, die hier in het verleden hebben gebroed en gezeten. Daarna zijn ze een periode uit Drenthe verdwenen. Het leuke is dat ze nu weer terug zijn in de omgeving. Het ven doet dus zijn naam nog eer aan. En de kraanvogels weten ook, dat het vroeger hier goed was."Ook de naam Meeuwenveen komt op meerdere plekken in Drenthe voor. "Vroeger werden die veentjes bezet met kokmeeuwenkolonies. Die kolonies zijn inmiddels vertrokken. Eén van de oorzaken is het voedselaanbod, dat een stuk minder is sinds het afdekken van de VAM-berg, de vuilnisbelt waar ze vroeger hun voedsel haalden."Wil je zelf de veentjes in het Hart van Drenthe ontdekken? Dat kan met deze route van Staatsbosbeheer.